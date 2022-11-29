На АвтоВАЗе скопилось порядка 9 тыс. некомплектных авто Lada Granta

На территории предприятия АвтоВАЗ в Тольятти находятся до 9 тыс. некомплектных автомобилей Lada Granta. Об этом 28 ноября сообщила группа Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте».

По информации сообщества, у новых автомобилей в подавляющем большинстве отсутствует электроусилитель рулевого управления.

При этом автомобили продолжают сходить с конвейера, их складируют «во всех доступных местах, включая газоны».

22 ноября стало известно, что АвтоВАЗ столкнулся с нехваткой комплектующих для Lada Granta.

По информации Avtograd news, начиная с 22 ноября машины сходили с конвейера в некомплектном состоянии. Автомобили выпускались с технологическим валом рулевого управления и рулевым колесом без подушки безопасности. Сообщалось, что партия таких машин получила к 27 ноября все недостающие комплектующие. Это позволило оперативно укомплектовать уже выпущенные машины недостающими деталями.