Россия с 1 июля возобновит регулярное авиасообщение с Кубой
Авиакомпания «Россия» с 1 июня возобновит регулярные рейсы из Москвы на кубинский курорт Варадеро, сообщили «Известиям» в пресс-службе материнской авиакомпании «Аэрофлот» 19 мая.
«На первоначальном этапе планируется выполнять два рейса в неделю. В перспективе, в зависимости от спроса, программа полетов на Кубу будет расширяться», — уточнили там.
Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777. Продажи билетов будут открыты в ближайшее время, отметил перевозчик.
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