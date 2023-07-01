Первый после перерыва регулярный рейс на Кубу вылетел из Москвы

В столичном аэропорту Шереметьево в субботу, 1 июля, вылетел первый после перерыва самолет сообщением Москва — Варадеро. Как рассказали «Известиям» пассажиры, для многих возобновление авиасообщения было желанным.

Так, туристы купили билеты практически сразу, как только узнали о начале полетов.

Рейс выполняется авиакомпанией «Россия» на самолетах Boeing-777 на 457 пассажиров.

«Они (россияне. — Ред.) могут посмотреть в Гаване нашу культуру, нашу историю. Там очень красивые улицы и здания. Там есть театр», — рассказала советник по туризму посольства Кубы в России Кристина Леонг Изнага.

О том, что регулярное авиасообщение между странами возобновляется, стало известно 19 мая. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что авиационное сообщение возобновляется по поручению президента РФ Владимира Путина. Он подчеркнул, что Куба — ключевой партнер России в Центральной Америке.

На первоначальном этапе авиакомпания «Россия» планирует выполнять два рейса в неделю.

Воздушная линия между Россией и Кубой — одно из старейших международных направлений в истории «Аэрофлота», рассказывали в компании. Первый регулярный рейс на Остров свободы был выполнен 10 июля 1962 года на лайнере Ту-114. С тех пор сообщение между странами прерывалось лишь дважды: во время пандемии COVID-19 и после введения ограничений со стороны недружественных стран.