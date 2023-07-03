Карты «Мир» будут приниматься на всей территории Кубы этим летом

Кубинская сторона настраивает POS-терминалы, чтобы обеспечить в них прием карт «Мир», заявила в интервью «Известиям» директор департамента национальной платежной системы Центробанка (ЦБ) Алла Бакина.

«Мы идем с ними по плану: этим летом карты будут работать и во всей POS-терминальной сети Кубы. Мы уверены, что это будет удобно для наших туристов. Естественно, кубинская сторона тоже заинтересована в развитии таких отношений: это вклад в туризм, который в стране развивается очень активно», — отметила она.

По словам Бакиной, есть государства, которые опасаются вторичных мер и прислушиваются к санкционной политике. Но есть и такие, кто готов к сотрудничеству и не боится об этом говорить.

«Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта «Мир». В наших планах — вывести карты «Мир» в пять-шесть новых стран в 2023 году», — заявила Бакина.

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