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Путин выразил уверенность в многостороннем развитии отношений РФ и Кубы

Путин: Россия сделает всё, чтобы помочь Кубе преодолевать незаконные санкции Запада
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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин 14 июня на встрече в Кремле с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крус выразил уверенность в том, что отношения этих стран будут развиваться по всем направлениям, в том числе в областях энергетики и туризма.

Президент России обратил внимание на то, что двусторонние отношения Москвы и Гаваны должны развиваться по всем направлениям, о которых ранее были договоренности. Российская сторона, в свою очередь, сделает всё, чтобы помочь Кубе преодолевать незаконные санкции Запада, заверил глава государства.

«Мы знаем, что незаконные санкции, в которых живет Куба, продолжаются десятилетиями. Тем не менее кубинский народ справляется с ними. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы наше экономическое взаимодействие помогало преодолевать эти привнесенные извне сложности», — подчеркнул Путин.

Российский лидер также указал на отсутствие необходимости обсуждать особый союзнический и долговременный характер отношений двух государств.

«Вы знаете, что к Острову Свободы у нас в России особое отношение всегда было и остается. Самые наилучшие пожелания передайте президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю и, конечно, товарищу Раулю Кастро», — сказал Путин.

Кубинский премьер сообщил, что привез Путину личное послание от кубинского президента Мигеля Диас-Канеля.

«Мы предложили провести в Гаване встречу Евразийского союза», — дополнил глава правительства Кубы.

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6 июня Крус сообщил в Twitter о своем прибытии в Москву с официальным визитом. Также он опубликовал изображение Кремля и надпись: «Официальный визит в Российскую Федерацию с 6 по 17 июня».

Подписчики кубинского премьера поддержали его поездку в Россию, отметив, что близкое общение с Россией необходимо для дальнейшего продвижения. Так, пользователь Диана Роза Лопес назвала поездку Круса «еще одной возможностью продолжить укрепление уз дружбы и солидарности» между странами.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко находился на Кубе 17–19 мая в рамках рабочей поездки. Вместе с кубинским вице-премьером Рикардо Кабрисасом он провел 20-е заседание российско-кубинской межправительственной комиссии.

20 мая Чернышенко заявил о намерении Москвы развивать сотрудничество с Гаваной в агропромышленном комплексе. Также он обратил внимание на то, что главное взаимодействие РФ и Кубы приходится на энергетику.

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