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Совещание Путина в связи с терактом на Крымском мосту. Главное

Путин провел совещание в связи с терактом на Крымском мосту
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Фото: ТАСС/Казаков Александр
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В понедельник, 17 июля, президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства, главами регионов и ведомств по теракту, произошедшем утром в этот день на Крымском мосту. Глава государства заслушал доклады и выразил свое мнение о ЧП.

Президент о готовящемся ответе Минобороны

Как подчеркнул Путин, произошел очередной теракт киевского режима. Ответ со стороны России будет, сейчас Минобороны готовит соответствующие предложения.

Сам теракт российский лидер счел жестоким и бессмысленным преступлением, так как мост давно не используется для военных перевозок.

Путин подчеркнул, что ожидает дополнительных предложений по повышению безопасности Крымского моста. Глава государства также обозначил ряд первостепенных задач, среди которых, в том числе помощь людям, восстановление моста.

Вице-премьер Хуснуллин оценил состояние Крымского моста

Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту могут частично возобновить к концу суток, сказал президенту вице-премьер Марат Хуснуллин, который утром выехал на место. Он рассказал, что одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена. Необходимо ее демонтировать.

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Опоры искусственного сооружения не повреждены, подчеркнул он.

Ущерб, нанесенный терактом, подсчитают к вечеру вторника.

Движение легковушек по Крымскому мосту возобновят до конца суток

До полуночи планируется завершить укрепление опоры Крымского моста и установить ограждение, добавил Хуснуллин.

Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту могут частично возобновить к концу суток, заверил вице-премьер.

Он добавил, что примерно к часу ночи вторника будет вся картина, когда можно начать движение по мосту легковых автомобилей.

Глава Крыма рассказал президенту о работе переправ

На Керченской переправе работают семь паромов, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов президенту России. Он подчеркнул, что из них — три гражданских и два железнодорожных.

Погода позволяет переправе работать.

17 июля Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате на мосту остановили движение.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате произошедшего погибли два жителя региона — семейная пара, их дочь госпитализировали. Минтранс РФ рекомендовал пассажирам, следующим в Крым и обратно, воспользоваться альтернативными маршрутами.

Следственный комитет (СК) России заявил о причастности украинских спецслужб к ЧП на Крымском мосту. По ст. 205 УК РФ («Террористический акт») было возбуждено уголовное дело.

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