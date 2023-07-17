Путин заявил об ответе России после теракта на Крымском мосту

Произошедшее 17 июля на Крымском мосту — очередной теракт киевского режима. Ответ со стороны России будет, сейчас Минобороны готовит соответствующие предложения. Об этом во время совещания в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства назвал теракт бессмысленным преступлением, так как мост давно не используется для военных перевозок.

«Это очередной теракт киевского режима. Это преступление бессмысленное с военной точки зрения, не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок, и жестокое — поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица», — сказал он.

По словам Путина, ответ со стороны России будет.

«Министерство обороны готовит соответствующее предложение», — заключил российский лидер.

Кроме того, глава государства в ходе совещания указал на то, что он ждет конкретных предложений по повышению безопасности данного стратегически важного транспортного объекта, поскольку это уже второй по счету теракт на Крымском мосту. Вместе с тем президент поручил федеральным и региональным властям оказать всю помощь пострадавшей в результате взрыва на Крымском мосту девочке и ее родственникам.

17 июля Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате на мосту остановили движение.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате произошедшего погибли два жителя региона — семейная пара, их дочь госпитализировали.

Следственный комитет (СК) России заявил о причастности украинских спецслужб к ЧП на Крымском мосту. По ст. 205 УК РФ («Террористический акт») было возбуждено уголовное дело.

Минтранс РФ рекомендовал пассажирам, следующим в Крым и обратно, воспользоваться альтернативными маршрутами. При этом движение поездов по Крымскому мосту возобновлено, назначены дополнительные электрички из Анапы в Керчь и обратно, а также из Анапы в Керчь-Южная Новый парк и обратно.