Путин поручил разработать предложения по повышению безопасности Крымского моста

Президент России Владимир Путин в понедельник, 17 июня, в ходе совещания по ситуации в районе Крымского моста заявил, что ожидает дополнительных предложений по повышению безопасности объекта из-за осуществления второго теракта.

«С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта», — заявил президент России.

Путин подчеркнул, что ФСБ, Следственному комитету РФ и ряду других ведомств дано поручение детально разобраться в случившемся. «Не сомневаюсь, что все обстоятельства будут установлены», — сказал он.

Президент сообщил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту уже восстановлено, и призвал оказать поддержку людям, оказавшимся в трудном положении, в том числе автомобилистам и пассажирам поездов.

«Сейчас важно оказать всемерную поддержку людям, которые из-за перекрытия движения на мосту оказались в трудном положении», — сказал Путин.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате на мосту остановили движение. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил пока не совершать поездки через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о гибели двоих взрослых — жителей региона — в результате происшествия, также пострадала одна девочка, ее госпитализировали самолетом санавиации.

Следственный комитет России заявил о причастности украинских спецслужб к ЧП на мосту. По ст. 205 УК РФ («Террористический акт») было возбуждено уголовное дело.

Из-за приостановки движения автомобилей по Крымскому мосту Минтранс РФ рекомендовал пассажирам, следующим в Крым и обратно, воспользоваться альтернативными маршрутами. Для водителей доступно передвижение по сухопутному маршруту по территориям новых регионов, для пассажиров рейсовых автобусов доступна перевозка через Керченскую паромную переправу, уточнили в ведомстве.