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Названы сроки возобновления движения легковушек по Крымскому мосту

Хуснуллин: движение легковых машин по Крымскому мосту могут частично возобновить к концу дня
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василий Зайцев
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Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту могут частично возобновить к концу суток. Об этом 17 июля заявил на совещании с президентом РФ вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена. Необходимо ее демонтировать. Также Хуснуллин отметил, что опоры искусственного сооружения не повреждены.

«Строители и проектировщики проводят полноценное обследование, работают водолазы. Могу сообщить, что по первым, предварительным осмотрам водолазов, повреждения опор нет. Это очень хорошая информация, мы ожидали худшего», — добавил вице-премьер.

До полуночи планируется завершить укрепление опоры Крымского моста и установить ограждение, подчеркнул он.

Хуснуллин также обратил внимание, что примерный ущерб после теракта на Крымском мосту пока не подсчитан.

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Ранее в ходе совещания глава государства Владимир Путин заявил, что ночью в Крыму был совершен очередной теракт. Он сказал, что в результате атаки погибли супруги, пострадала их дочь. Президент поручил ФСБ, Следственному комитету и ряду других ведомств детально разобраться в случившемся.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате на мосту остановили движение. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил граждан пока не совершать поездки через Крымский мост.

Минтранс РФ рекомендовал пассажирам, следующим в Крым и обратно, воспользоваться альтернативными маршрутами. Кроме того, движение поездов по Крымскому мосту возобновлено, назначены дополнительные электрички из Анапы в Керчь и обратно, а также из Анапы в Керчь-Южная Новый парк и обратно.

Следственный комитет (СК) России заявил о причастности украинских спецслужб к ЧП на Крымском мосту. По ст. 205 УК РФ («Террористический акт») было возбуждено уголовное дело.

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