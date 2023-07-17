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Путин прокомментировал теракт на Крымском мосту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василий Зайцев
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Президент РФ Владимир Путин 17 июля в ходе совещания по ситуации в районе Крымского моста заявил, что ночью в Крыму был совершен очередной теракт.

Глава государства поручил федеральным и региональным властям оказать всю помощь пострадавшей в результате взрыва на Крымском мосту девочке и ее родственникам.

«Был совершен очередной теракт. Погибли мирные граждане, ранен и остался без родителей один ребенок. Семья ехала в Крым из Белгородской области. Прошу руководство этого региона и по линии федеральных властей оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке и ее родственникам и взять этот вопрос на особый контроль», — сказал Путин.

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Также он отметил, что из-за теракта серьезно повреждено дорожное полотно на нескольких пролетах Крымского моста. В результате этого на время было прекращено движение.

Президент поручил ФСБ, Следственному комитету и ряду других ведомств детально разобраться в случившемся.

«Не сомневаюсь, что все обстоятельства будут установлены», — подчеркнул он.

Кроме того, российский лидер указал на то, что он ждет конкретных предложений по повышению безопасности данного стратегически важного транспортного объекта, поскольку это уже второй по счету теракт на Крымском мосту.

«Нужно всесторонне оценить нанесенный в результате теракта Крымскому мосту ущерб и как можно скорее начать восстановительные работы», — заявил Путин.

Президент также ожидает доклада о работе пропускных и контрольных пунктов, работе паромной переправы после теракта на Крымском мосту. Вместе с тем он поручил доложить, как работают альтернативные маршруты в обход моста и каким образом обеспечена их безопасность.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате на мосту остановили движение.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что оба родителя девочки погибли, саму ее госпитализировали самолетом санавиации.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил граждан не ездить через Крымский мост и использовать альтернативные маршруты.

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Все действия в связи с ситуацией на Крымском мосту координирует оперштаб. При этом на востоке Крыма планируют открыть пункты временного размещения для туристов.

Следственный комитет России заявил о причастности украинских спецслужб к ЧП на Крымском мосту. По ст. 205 УК РФ («Террористический акт») было возбуждено уголовное дело.

Со своей стороны, Минтранс РФ рекомендовал пассажирам, следующим в Крым и обратно, воспользоваться альтернативными маршрутами проезда. При этом движение поездов по Крымскому мосту было возобновлено, назначены дополнительные электрички из Анапы в Керчь и обратно, а также из Анапы в Керчь-Южная Новый парк и обратно.

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