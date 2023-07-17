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В Московском метрополитене запустили тематический поезд об истории почты

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На Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена запустили тематический поезд об истории почты России. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в воскресенье, 16 июля.

Торжественный запуск поезда прошел на станции метро «Тульская». Участие в мероприятии приняли участие хор Московского метро, Почты России и Московского музыкального театра «Геликон-опера», отмечает агентство городских новостей «Москва».

Поезд будет курсировать в течение шести месяцев, он оформлен в почтовой тематике. Пассажиры смогут узнать историю «Почты России», отмечает телеканал «360».

В вагонах разместили информацию об уникальных почтовых отделениях в самых отдаленных уголках страны. Также пассажиры смогут узнать историю почтовых ящиков и ознакомиться с процессом доставок посылок и писем.

Кроме того, в одном из вагонов можно увидеть интересные сведения о филателии, уточняет сайт kp.ru.

Ликсутов отметил, что тематические поезда ходят в Московском метрополитене уже больше 50 лет. Их оформляют в разных стилях к значимым датам и событиям, а также в честь выдающихся личностей. За год в столичной подземке можно увидеть свыше 10 таких поездов.

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Ранее 16 июля стало известно, что новые тематические карты «Тройка» в честь Дня российской почты поступили в продажу в Москве. Максим Ликсутов отметил, что на проездных изображена серия почтовых марок 1947 года, посвященная станциям метро, пишет «Москва 24».

6 июля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с начала 2023 года Московский метрополитен получил более 140 вагонов «Москва-2020».

По словам чиновника, продолжается обновление столичной подземки инновационными российскими составами, чтобы москвичи могли более комфортно передвигаться по городу.

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