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ВС РФ передали на изучение специалистам российского ОПК трофейную технику НАТО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Трофейную технику НАТО, захваченную ВС РФ под Новодонецким в ходе отражения атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), отправили для изучения специалистам российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. О плюсах и минусах западной военной техники в субботу, 15 июля, узнал у военнослужащих корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Одним из первых на изучение специалистам ОПК был отправлен британский бронеавтомобиль Mastiff PPV. Данный тип броневиков использовался силами НАТО в Афганистане и Ираке, и, по данным западных СМИ, хорошо там себя зарекомендовал. Однако, по мнению морских пехотинцев Тихоокеанского флота (ТОФ), машины во многом уступают отечественным образцам.

«Самая главная проблема всех этих бронеавтомобилей, что американских, что британских, — это наличие огромного количества электрооборудования. Но в британских есть еще основной минус, что там есть пнемвоподвеска», — рассказал Герой России, командир танковой роты морской пехоты ТОФ Руслан Курбанов.

Он пояснил, что из-за наличия множества электроники и пневмосистем боевые машины становятся уязвимы на поле боя. При сбое какой-либо системы техника становится обездвиженной и тем самым легкой целью для противника.

«Этот экземпляр нам достался практически в идеальном состоянии, на ходу. Экипаж его оставил в состоянии паники. У него из технических неисправностей — два пробитых колеса», — поделился Курбанов.

На кадрах видно, что в отделении десанта Mastiff PPV на сиденьях еще осталась заводская защитная пленка, что говорит о ее редком использовании в полевых условиях. Кроме того, в бронеавтомобиле нашлась методичка по эксплуатации систем связи и навигации. Это упростит специалистам изучение западной техники.

Одним из главных плюсов этого типа бронемашин морские пехотинцы ТОФ назвали эргономику и бронирование. По словам Курбанова, место, где находится десант, сделано в виде отдельной, хорошо защищенной капсулы. Однако проблема заключается в том, чтобы выбраться экипажу из этой капсулы в том случае, когда бронеавтомобиль обездвижен во время боя, отметил военнослужащий.

Планируется, что после изучения специалистами ОПК, иностранная военная техника займёт своё место в музеях и на выставочных площадках страны.

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Какие еще потери несут украинские формирования в зоне СВО

Ранее, 12 июля, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты парламента по обороне проработать организацию выставки техники НАТО, пораженной в ходе спецоперации на Украине. Он и предложил организовать такую выставку у посольств стран, которые поставляют вооружение украинской стороне.

Накануне, 11 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские силы в ходе СВО продолжают наносить удары высокоточным оружием большой дальности по резервам ВСУ и поступающей с Запада военной технике, значительно снижая наступательный потенциал противника.

19 июня корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал кадры боев российских штурмовых подразделений с ВСУ в районе Новодонецкого. ВС РФ удалось уничтожить около 50 единиц вражеской техники и не допустить закрепление украинских позиций в поселке.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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