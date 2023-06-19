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«Известия» показали кадры боев российской армии с ВСУ в районе Новодонецкого

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На восточном рубеже Времевского выступа идут ожесточенные бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) за поселок Новодонецкое. О работе штурмовых подразделений ВС РФ на огневых позициях в понедельник, 19 июня, рассказал с места событий корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«ВСУ долго готовились к контрнаступлению на этом участке южнодонецкого фронта. И даже сумели закрепиться на окраинах поселка. Правда, ненадолго», — рассказал журналист.

По словам командира танковой роты 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Руслана Курбанова, Новодонецкое в течение пяти часов находилось под контролем украинской армии. 23 военнослужащих ВС РФ сражались против 103 морских пехотинцев ВСУ. Противник был полностью уничтожен за три часа.

«Первыми идут танки. За ними бронетехника с пехотой. Мы заранее знаем, что противник предпримет, поэтому мы в выигрышном положении», — рассказал командир штурмовой бригады с позывным Ива.

Российские военнослужащие нанесли удары противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) и один за другим вывели из строя танки и бронированные боевые машины пехоты (БМП) противника. После окончания боя на окраинах Новодонецкого были найдены более 50 единиц обездвиженной вражеской техники натовского образца.

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Ранее, 18 июня, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ отразили за сутки восемь атак ВСУ. В ходе боев за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, реактивная система залпового огня «Град» и склад боеприпасов.

17 июня Конашенков сообщил, что российские силы за сутки отразили три попытки атаки ВСУ в районе Времевского выступа. По его словам, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» удалось отразить наступления в районах населенных пунктов Новодонецкое и Левадное.

Накануне, 16 июня, президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил о больших потерях у ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией. Президент уточнил, что в момент его выступления ВСУ безуспешно пытались прорвать позиции РФ на Времевском выступе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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