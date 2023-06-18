ВС РФ отразили восемь атак ВСУ на донецком направлении
Вооруженные силы России (ВС РФ) отразили за сутки восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом 18 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск в течение суток отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка Донецкой Народной Республики (ДНР)», — сообщил он на брифинге.
На том же направлении авиация нанесла поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новгородское, Авдеевка и Победа.
«В ходе боев за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, два пикапа, а также реактивная система залпового огня «Град», — отметил Конашенков.
Также в районе населенного пункта Сухая Балка был уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.
Ранее, 17 июня, Конашенков сообщил, что российские силы за сутки отразили три попытки атаки ВСУ в районе Времевского выступа. По его словам, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» удалось отразить наступления в районах населенных пунктов Новодонецкое и Левадное.
Накануне, 16 июня, президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил о больших потерях у ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией. Президент уточнил, что в момент его выступления ВСУ безуспешно пытались прорвать позиции РФ на Времевском выступе.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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