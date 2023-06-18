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ВС РФ отразили восемь атак ВСУ на донецком направлении

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Вооруженные силы России (ВС РФ) отразили за сутки восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом 18 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск в течение суток отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка Донецкой Народной Республики (ДНР)», — сообщил он на брифинге.

На том же направлении авиация нанесла поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новгородское, Авдеевка и Победа.

«В ходе боев за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, два пикапа, а также реактивная система залпового огня «Град», — отметил Конашенков.

Также в районе населенного пункта Сухая Балка был уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.

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Ранее, 17 июня, Конашенков сообщил, что российские силы за сутки отразили три попытки атаки ВСУ в районе Времевского выступа. По его словам, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» удалось отразить наступления в районах населенных пунктов Новодонецкое и Левадное.

Накануне, 16 июня, президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил о больших потерях у ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией. Президент уточнил, что в момент его выступления ВСУ безуспешно пытались прорвать позиции РФ на Времевском выступе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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