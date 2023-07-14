Песков отреагировал на слова Эрдогана о согласии Путина продлить зерновую сделку

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» прокомментировал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что российский лидер Владимир Путин якобы согласился продлить зерновую сделку.

«Никаких заявлений на этот счет мы не делали», — сказал Песков.

Ранее в этот день агентство Reuters опубликовало соответствующий комментарий Эрдогана. В нем турецкий лидер заявил, что согласен с продлением соглашения, которое разрешает экспорт украинского зерна через Черное море. Эрдоган выразил надежду на то, что Организация Объединенных Наций (ООН) и Турция смогут добиться продления сделки с текущего крайнего срока 17 июля.

В этот же день турецкий президент выразил надежду на то, что Россия и Турция смогут обеспечить продление зерновой сделки с помощью письма Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с предложениями по сделке, которое тот направил Путину. Еще 12 июля Гутерриш предложил российскому лидеру сохранить зерновую сделку еще на несколько месяцев — до того момента, пока Евросоюз решит проблемы с подключением Россельхозбанка (РСХБ) к системе SWIFT.

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