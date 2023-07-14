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Эрдоган выразил надежду на продление зерновой сделки усилиями России и Турции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что Россия и Турция смогут обеспечить продление зерновой сделки. На эту тему он высказался в пятницу, 14 июля, во время общения с журналистами.

Он напомнил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо президенту России Владимиру Путину с предложениями по сделке.

«Я надеюсь, что с помощью этого письма мы обеспечим продление работы зернового коридора совместными усилиями Турции и России», — передает телеканал Ahaber слова Эрдогана.

Анкара также рассчитывает, что Путин в августе посетит Турцию, добавил он.

Турция продолжает контакты с Россией по вопросу продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля. Так, 12 июля турецкий лидер Эрдоган заявил о желании лично обсудить с Владимиром Путиным ситуацию вокруг продовольственного соглашения.

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12 июля Гутерриш предложил Путину сохранить зерновую сделку еще на несколько месяцев, до того как Евросоюз сможет решить проблемы с подключением Россельхозбанка (РСХБ) к системе SWIFT.

Однако днем позже Путин заявил, что не видел письма генсека ООН. Говоря о возможности продления зерновой сделки, президент указал, что пункты, касающиеся интересов России, полностью игнорируются. В связи с этим, по его словам, Москва может приостановить участие в договоренностях и вернуться к их исполнению только тогда, когда данные РФ обещания будут выполнены.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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