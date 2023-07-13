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Эксперт объяснила рост индекса Мосбиржи до уровня февраля прошлого года

Аналитик Мильчакова: до конца 2023 года индекс Мосбиржи постепенно достигнет 3000 пунктов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На фондовый рынок России влияют противоречивые новости, среди которых сообщения о росте цен на нефть и данных по торговому балансу РФ, рассказала «Известиям» ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, комментируя повышение уровня индекса Московской биржи. При этом она спрогнозировала, что до конца 2023 года показатель достигнет 3000 пунктов.

На открытии торгов 13 июля индекс Мосбиржи вырос на до 2904,87 пунктов, добравшись до уровня февраля 2022 года. Однако уже к закрытию он опустился до 2885, следует из данных сайта.

«На российский фондовый рынок влияют противоречивые новости. С одной стороны, рост мировых цен на нефть уже выше $80 за баррель впервые с апреля текущего года. Кроме того, на рынок влияют новости о выплатах дивидендов, финансовых результатах и дивидендной политике компаний. В этом году ситуация с финансовыми результатами и дивидендами намного лучше прошлогодней, что мотивирует инвесторов к покупке российских акций», — объяснила Мильчакова.

С другой стороны, она отметила недополучение бюджетом нефтегазовых доходов и слабые данные по торговому балансу РФ.

При этом эксперт обратила внимание на то, что основные игроки на российском фондовом рынке в этом году — физлица, в то время как крупных институциональных инвесторов совсем немного.

«В сухом остатке получаем рынок с большим количеством физлиц, но с недостатком денег для того, чтобы стимулировать более существенный рост индекса Мосбиржи, — например, до 3500 пунктов», — сказала она.

При этом аналитик подчеркнула, что в целом новостной фон положительный. По ее словам, ожидается, что ряд крупных компаний выплатят дивиденды за полгода или за девять месяцев, что, в свою очередь, мотивирует инвесторов покупать российские акции.

«Кроме того, к концу года ситуация с нефтегазовыми доходами бюджета и экспортом углеводородов должна улучшиться. Геополитические риски, тем не менее, никто пока не отменял, поэтому мы полагаем, что до конца года рынок, хотя будет растущим, но рост будет достаточно умеренным. Наш прогноз индекса Мосбиржи до конца этого года в 2800 пунктов уже был превышен, и теперь мы ожидаем, что до конца 2023 года индекс плавно и постепенно достигнет 3000 пунктов», — заключила Мильчакова.

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Ранее, 8 июня, сообщалось, что россияне в I квартале 2023 года массово понесли деньги на фондовый рынок. Приток средств физических лиц к брокерам оказался максимальным за последние полтора года, составив 285 млрд рублей, а общий их объем достиг 7 трлн.

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