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В Госдуме допустили сокращение помощи Украине со стороны Европы

Депутат Толмачев: европейский избиратель скоро выдохнется и окончательно бросит Украину
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Всё идет к тому, что европейский избиратель выступит против поддержки Украины. Об этом 13 июля «Известиям» сообщил депутат Госдумы Александр Толмачев.

Накануне бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью CNN сообщил, что самым большим врагом Киева, помимо российской армии, является усталость от Украины в Европе.

«Очередной сбитый летчик — Джонсон дал интервью, в котором сделал несколько важных заявлений. В частности, он заявил о неудовлетворительном положении дел на украинском фронте и усталости Запада от конфликта. Важно следить за высказываниями бывших политиков, потому что они отражают реальные настроения в обществе, а не красивую картинку», — сказал депутат.

При этом парламентарий отметил, что Джонсон ошибся, назвав российскую армию врагом Украины.

«В отличие от НАТО, именно наши Вооруженные силы останавливают этот конфликт, а не усугубляют его. Киевский режим и его союзники не дали Украине ничего. После государственного переворота страна превратилась из процветающего государства в попрошайку, и это никак не связано с началом спецоперации. Еще в 2019 году Украина стала беднейшей страной Европы. Запад допустил фатальную ошибку, недооценив силу русского духа. В отличие от европейцев, наш народ знает, за что борется. Сложно представить, чтобы российский политик сказал: «Мы устали», — это невозможно», — сказал он.

Толмачев добавил, что России нужно дождаться, когда европейский избиратель «выдохнется и окончательно бросит украинское руководство».

«Первый публичный сигнал прозвучал на саммите НАТО в Вильнюсе, и продолжение этой тенденции не заставит себя ждать», — заключил он.

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В конце июня обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу заявил, что Европа устала от финансирования Украины и не будет сражаться за нее в случае реальной войны с Россией.

В том же месяце сообщалось, что в Венгрии раскритиковали предложение ЕС выделить €50 млрд Киеву. Госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер заявил, что в новом проекте бюджета Евросоюза до 2027 года предлагается выделить еще €50 млрд Киеву, несмотря на то, что касса ЕС опустела. По его словам, Евросоюз просит денег у стран-членов.

Кроме того, французский аналитик, лидер «Международного альянса патриотов» Тьерри Лоран Пелле заявил, что Европа не сможет выдержать конфликт на Украине еще 12 месяцев. Аналитик указал на то, что в настоящее время силы Европы для помощи Украине на исходе. Пелле также отметил, что и США, крупнейший поставщик оружия Киеву, тоже находятся в затруднительном положении.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти Российской Федерации объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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