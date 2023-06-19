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Во Франции усомнились в возможности ЕС выдержать конфликт на Украине еще год

Французский аналитик Пелле: Европа не сможет выдержать украинский конфликт еще 12 месяцев
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Европа не сможет выдержать конфликт на Украине еще 12 месяцев. Такое мнение высказал французский аналитик, лидер «Международного альянса патриотов» Тьерри Лоран Пелле в интервью изданию Stratpol, опубликованном 18 июня.

Он также заявил, что не видит ситуации, при которой Украина могла бы одержать победу над Россией.

«Если Наполеон не смог победить Россию, если Гитлер не смог этого сделать, то что может Украина? Очевидно, что Россия победит Украину, это тривиальный вопрос разницы в количестве людей и ресурсов», — сказал Пелле.

По мнению эксперта, Украина «смогла продержаться так долго исключительно благодаря европейской помощи, однако ситуация изменится в ближайшее время». Аналитик указал на то, что конфликт начался в неподходящее время для Европы и в настоящее время ее силы на исходе.

«Нам нужно восстановиться после COVID-19. С ростом цен на энергоносители и истощением складов боеприпасов Европа будет абсолютно не в состоянии поддерживать конфликт еще 12 месяцев», — сказал эксперт.

Пелле также отметил, что и США, крупнейший поставщик оружия Киеву, тоже находятся в затруднительном положении.

«У США тоже есть проблемы. Между республиканцами и демократами существуют разногласия по поводу финансирования войны и очень хрупкой банковской системы», — напомнил аналитик.

Рассуждая об истоках кризиса, он также высказал мнение, что одной из целей этого конфликта было разрушение Вашингтоном европейской экономики.

«Партнерство между Россией и Германией укреплялось. А разрушив европейскую экономику, Соединенные Штаты приведут к краху евро, тем самым укрепив позиции доллара как международной резервной валюты», — сказал Пелле.

Пелле также объяснил, почему, по его мнению, план США был обречен на провал.

«Их (США. — Ред.) план не сработал. Да, европейская экономика разрушена. Но они не ожидали, что Россия поставит под угрозу позиции доллара, заставив ЕС оплачивать все ресурсы в рублях», — отметил он, добавив, что теперь всё больше стран хотят присоединиться к России и БРИКС, подталкивая США к тому, чтобы стать «следующей Венесуэлой через 10 лет».

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До этого, 14 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, по его мнению, в настоящее время сложились большие предпосылки для окончания конфликта на Украине. Он отметил, что страны Запада боятся масштабной войны, несмотря на осуществляемые ими действия по поддержке Киева, и опасаются применения ядерного оружия, потому что это, по мнению президента Белоруссии, может привести к всемирной катастрофе.

В конце мая китайская газета Global Times указала на то, что европейские лидеры, несмотря на жесткую риторику, надеются на то, что военные действия на Украине вскоре прекратятся, поскольку Европа уже и так достаточно сильно пострадала от украинского кризиса.

Тогда же премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на Катарском экономическом форуме, заявил, что Украина не сможет одержать победу в военном конфликте, и призвал к проведению мирных переговоров.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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