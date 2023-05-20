Украинским силам трудно кардинально переломить ситуацию на поле боя, из-за чего Запад готовится к переговорам. Такое мнение приводится в статье китайской газеты Global Times в пятницу, 19 мая.

В публикации отмечается, что сейчас ведется противостояние на истощение, и это так или иначе закончится за столом переговоров.

«Таким образом, Запад фактически готовится к будущим переговорам, создавая украинское военное наступление», — говорится в публикации.

Авторы материалы сообщают, что от украинского кризиса особенно пострадала Европа, из-за чего европейские лидеры, несмотря на жесткую риторику, надеются, что военные действия вскоре прекратятся.

Киев официально отказался от переговоров с Москвой в октябре 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Москва наряду с этим неоднократно отмечала, что готова к переговорам для разрешения конфликта. Так, сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в диалоге с «Известиями» выразил мнение, что от переговоров отказывается украинская сторона и отказываются ее хозяева — США. По его словам, на Украине «хорошо знают» о заявлениях России, но при этом Киев и Вашингтон «мечтают одержать победу на поле боя».

Переговоры между Россией и Украиной на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса стартовали 28 февраля 2022 года в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. По итогам третьего этапа глава российской делегации Владимир Мединский отмечал, что подписать какие-либо документы не удалось. Однако во время одной из встреч дипломаты договорились об организации гуманитарных коридоров. Затем переговоры продолжались по видеосвязи.

Последний раунд переговоров прошел во дворце Долмабахче в турецком Стамбуле 29 марта, они продлились около трех часов. Как подчеркнул тогда Мединский, встреча прошла конструктивно, Москва получила от Киева понятно сформулированную позицию и делает шаги навстречу для урегулирования ситуации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.