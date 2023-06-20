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В Венгрии раскритиковали предложение ЕС выделить €50 млрд Киеву

Кабмин Венгрии: ЕС хочет выделить Киеву еще €50 млрд, хотя касса уже опустела
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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Herwig Czizek
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В новом проекте бюджета Евросоюза (ЕС) до 2027 года предлагается выделить еще €50 млрд Киеву, несмотря на то, что касса ЕС опустела. Об этом 20 июня заявил госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер.

По его словам, Евросоюз просит денег у стран-членов. Из-за финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) касса ЕС опустела, поэтому в бюджет необходимо добавить несколько десятков миллиардов.

«Самая большая часть пойдет на дальнейшее финансирование Украины», — сказал он в видеообращении.

При этом для одобрения изменений бюджета необходимо согласие всех стран-участников, добавил Деметер. Он отметил, что Венгрия еще не получила ни копейки из полагающихся ей средств ЕС, которые «тоже фигурируют в бюджете и прописаны в договорах».

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Ранее в этот день глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила зарезервировать из фондов Евросоюза для Украины €50 млрд на ближайшие четыре года. Она уточнила, что деньги будут выделены Киеву в виде грантов и кредитов.

Депутат Госдумы Александр Толмачев назвал передачу Киеву очередного пакета финансовой помощи от ЕС шагом на пути к тотальной десуверенизации Украины. Он пояснил «Известиям», что Брюссель ставит набор публичных и непубличных условий перед Киевом, исполнение которых нанесет колоссальный урон Украине в долгосрочной перспективе.

Кроме того, в начале мая Еврокомиссия представила план по наращиванию производства боеприпасов. Согласно ему, на эти цели планируется выделить €500 млн из бюджета Евросоюза и €1 млрд из Европейского фонда мира. В заявлении ЕК отмечается, что доступность боеприпасов в достаточном количестве имеет решающее значение для безопасности ЕС и его усилий по поддержке Украины.

Между тем, по данным на 20 июня, ЕС испытывает нехватку в критических материалах для производства боеприпасов, их приходится закупать. Представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что это ослабляет стратегическую автономию Евросоюза и представляет реальный риск для его безопасности.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти Российской Федерации объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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