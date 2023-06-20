Европейскому союзу (ЕС) не хватает критических материалов для производства боеприпасов, их приходится закупать. Об этом заявил во вторник, 20 июня, представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

«Для расширения производства боеприпасов нам не хватает критических материалов, которые необходимо импортировать», — сказал Боррель, выступление которого транслировалось в его официальном аккаунте в Twitter.

Он добавил, что это ослабляет стратегическую автономию Евросоюза и представляет реальный риск для его безопасности.

Днем ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустошены и должны быть восстановлены в самые сжатые сроки. Он указал на то, что в настоящее время блоку нужна «более мощная военная промышленность».

До этого, 10 июня, экс-президент США Дональд Трамп отметил, что военная помощь Украине оставила американскую армию практически без боеприпасов.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном форуме, в свою очередь, подчеркнул, что к настоящему моменту российские военные уничтожили около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники.

В начале мая Еврокомиссия (ЕК) представила план по наращиванию производства боеприпасов. Согласно ему, на эти цели планируется выделить €500 млн из бюджета Евросоюза (ЕС) и €1 млрд из Европейского фонда мира. В заявлении ЕК отмечается, что доступность боеприпасов в достаточном количестве имеет решающее значение для безопасности ЕС и его усилий по поддержке Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти Российской Федерации объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.