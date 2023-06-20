Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Финляндии назначил новое правительство во главе с премьером Орпо
Мир
Боррель заявил о нехватке в ЕС материалов для производства боеприпасов
Политика
В Госдуме отреагировали на план ЕС передать Украине €50 млрд
Мир
Кремль не увидел стабильной почвы для переговоров с Украиной
Мир
Генсек НАТО ушел от ответа о возможном участии Киева в подрыве «Северных потоков»
Армия
Шойгу поручил уделить особое внимание безопасности на форуме «Армия-2023»
Мир
Венгрия и Сербия подписали меморандум о строительстве нефтепровода
Мир
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Винницкой области
Мир
Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным
Политика
Песков рассказал об обсуждении РФ с африканской делегацией поставок зерна
Мир
На Украине возник острый дефицит медицинских жгутов для остановки кровоточений
Общество
Пожар на пороховом заводе под Тамбовом ликвидирован
Мир
В Варшаве потребовали от Киева решить проблему погибших в Волынской резне

Боррель заявил о нехватке в ЕС материалов для производства боеприпасов

0
Фото: REUTERS/Stringer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейскому союзу (ЕС) не хватает критических материалов для производства боеприпасов, их приходится закупать. Об этом заявил во вторник, 20 июня, представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

«Для расширения производства боеприпасов нам не хватает критических материалов, которые необходимо импортировать», — сказал Боррель, выступление которого транслировалось в его официальном аккаунте в Twitter.

Он добавил, что это ослабляет стратегическую автономию Евросоюза и представляет реальный риск для его безопасности.

НА ТО и расчет: что альянс пообещал Украине в Брюсселе
Запад пытается активизировать помощь Киеву на фоне провала контрнаступления

Днем ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустошены и должны быть восстановлены в самые сжатые сроки. Он указал на то, что в настоящее время блоку нужна «более мощная военная промышленность».

До этого, 10 июня, экс-президент США Дональд Трамп отметил, что военная помощь Украине оставила американскую армию практически без боеприпасов.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном форуме, в свою очередь, подчеркнул, что к настоящему моменту российские военные уничтожили около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники.

В начале мая Еврокомиссия (ЕК) представила план по наращиванию производства боеприпасов. Согласно ему, на эти цели планируется выделить €500 млн из бюджета Евросоюза (ЕС) и €1 млрд из Европейского фонда мира. В заявлении ЕК отмечается, что доступность боеприпасов в достаточном количестве имеет решающее значение для безопасности ЕС и его усилий по поддержке Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти Российской Федерации объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023