В Госдуме отреагировали на план ЕС передать Украине €50 млрд

Передача Киеву очередного пакета финансовой помощи от Евросоюза — еще один шаг на пути к тотальной десуверенизации Украины. Об этом 20 июня «Известиям» заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв.

Ранее в этот день агентство Bloomberg написало, что Европейский союз готовит очередной пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд.

«Перед нами классический пример выделения финансовой помощи в обмен на свободу и суверенитет. Брюссель не просто предлагает «помощь», он также ставит и набор публичных и непубличных условий, исполнение которых нанесет колоссальный урон Украине в долгосрочной перспективе. Это закономерный шаг на пути к тотальной десуверенизации Украины ее же «союзниками», — сказал парламентарий.

Более того, этот процесс идет и в самой Европе, подчеркнул Толмачёв.

«Страны ЕС уже всерьез обсуждают возможность объединения государственного долга стран-членов в один общеевропейский кредит — и конечно, всё это, чтобы избежать нового экономического кризиса. Истинный мотив подобного решения — желание крупнейших экономик Европы и их патрона в лице США еще сильнее ослабить полномочия национальных правительств малых государств ЕС и связать их новыми политическими институтами. Всё это делается под лозунгом предотвращения экономического кризиса», — сказал он.

По мнению депутата, эти действия — лишь подготовка к кризису, который уже начинается.

«Достаточно вспомнить крах крупнейших банков США и Европы: Silicon Valley и Credit Suisse. Теперь же Запад выстраивает почву для минимизации собственного ущерба за счет других, а параллельно стремится подчинить экономики зависимых государств. Это традиционная политика для Запада — создать кризис и выбраться из него на чужих плечах», — сказал Толмачёв.

Именно против такой неоколониальной политики выступает Россия и будет последовательно работать над построением справедливого, многополярного мира, свободного от подобной агрессивной политики Запада, заключил парламентарий.

В мае генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран альянса примут многолетнюю программу помощи Киеву на саммите в Вильнюсе. Он уточнил, что она позволит Украине полностью перейти с вооружения советского образца на западное и поможет добиться оперативной совместимости с союзниками по НАТО.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.