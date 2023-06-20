ЕС выделит новый пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд
Европейский союз (ЕС) готовит очередной пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд. Об этом 20 июня сообщило агентство Bloomberg.
По данным источников, Европейская комиссия предлагает профинансировать основные направления деятельности Киева и покрыть расходы на реконструкцию приоритетной инфраструктуры.
Официальное объявление должно прозвучать 20 июня на конференции в Лондоне, посвященной восстановлению Украины. До этого момента в программу могут вноситься изменения. Инициатива ЕК является частью многолетней программы на 2021–2027 годы.
В отличие от предыдущих финансовых пакетов для Украины, предстоящий транш будет формироваться за счет взносов государств-членов ЕС, а не рыночных займов.
Ранее, 16 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, дополнительные $205 млн будут выделены на гуманитарную помощь Украине. Данная сумма будет потрачена на продукты питания, питьевую воду, услуги защитных служб, образовательные расходы, юридическую помощь, поддержку приютов и ряд других мер.
До этого, 18 мая, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран альянса примут многолетнюю программу помощи Киеву на саммите в Вильнюсе. Он уточнил, что она позволит Украине полностью перейти с вооружения советского образца на западное и поможет добиться оперативной совместимости с союзниками по НАТО.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.