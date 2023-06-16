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США выделили $205 млн на гуманитарную помощь Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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США выделяют дополнительные $205 млн на гуманитарную помощь Украине. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в заявлении для прессы, опубликованном на сайте госдепартамента.

Данная сумма будет потрачена на продукты питания, питьевую воду, услуги защитных служб, образовательные расходы, юридическую помощь, поддержку приютов и ряд других мер. Реализацией гуманитарной поддержки будут заниматься международные партнеры США, а также неправительственные организации в регионе.

Кроме того, в заявлении сказано, что общая сумма гуманитарной помощи, предоставленной Украине в 2023 финансовом году Соединенными Штатами, составила более $605 млн. В свою очередь, вся гуманитарная помощь Киеву от Вашингтона, выделенная с февраля 2022 года, была оценена Блинкеном в $2,1 млрд.

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Ранее, 13 июня, госдеп США анонсировал новый пакет военной помощи Киеву на $325 млн, в который войдут войдут зенитные комплексы Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 15 боевых машин Bradley, 10 бронетранспортеров Stryker и противотанковые системы Javelin.

До этого, 9 июня, министерство обороны США объявило о выделении пакета помощи Украине на сумму $2,1 млрд.

25 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд, взамен требует демонстрировать тактические успехи. Он также подчеркнул, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тыс. иностранных наемников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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