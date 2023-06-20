ЕК предложила зарезервировать для Украины €50 млрд в виде грантов и кредитов

Еврокомиссия (ЕК) предложила зарезервировать из фондов Евросоюза для Украины €50 млрд на ближайшие четыре года. Об этом сообщила на брифинге журналистам глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Выступление размещено на ее странице в Twitter.

Она отметила, что деньги будут выделены Киеву в виде грантов и кредитов.

В свою очередь, депутат Госдумы Александр Толмачёв в разговоре с «Известиями» отметил, что передача Киеву очередного пакета финансовой помощи от Евросоюза — еще один шаг на пути к тотальной десуверенизации Украины.

В начале июня представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине может завершиться в течение нескольких недель, в случае если страны Запада перестанут оказывать военную поддержку Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти Российской Федерации объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.