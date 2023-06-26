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В США заявили об усталости Европы от финансирования Украины

AC: европейцы устали финансировать Украину и не станут сражаться за нее при необходимости
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Европа устала от финансирования Украины и не будет сражаться за нее в случае реальной войны с Россией. Соответствующее заявление в воскресенье, 25 июня, сделал обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу.

Перед саммитом Североатлантического альянса в США приезжали европейцы, поддерживающие вступление Украины в НАТО, однако после разговора с ними Бэндоу сделал вывод, что никто в Европе не желает вступать в конфликт с Россией.

«Несмотря на страстную поддержку Украины, о которой говорили мои европейские собеседники, многие признали, что население их стран устало от предоставления Киеву материальной помощи», — подчеркнул обозреватель.

Он также сомневается в том, что страны Европы будут воевать с Россией, если НАТО придется ввязаться в конфликт напрямую.

Из блока только США имеют возможность к такому противостоянию с российским государством, однако оно будет означать угрозу ядерной войны, и американцы понимают это, добавил Бэндоу.

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Участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич заявил 26 июня в интервью «Известиям», что Украина не станет членом Евросоюза даже после завершения конфликта, поскольку не сможет одержать победу на поле боя.

20 июня сообщалось, что в Венгрии раскритиковали предложение ЕС выделить €50 млрд Киеву. Госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер заявил, что в новом проекте бюджета Евросоюза до 2027 года предлагается выделить еще €50 млрд Киеву, несмотря на то, что касса ЕС опустела. По его словам, Евросоюз просит денег у стран-членов.

До этого, 18 июня, французский аналитик, лидер «Международного альянса патриотов» Тьерри Лоран Пелле заявил, что Европа не сможет выдержать конфликт на Украине еще 12 месяцев. Аналитик указал на то, что в настоящее время силы Европы для помощи Украине на исходе. Пелле также отметил, что и США, крупнейший поставщик оружия Киеву, тоже находятся в затруднительном положении.

16 июня газета Die Welt сообщала, что в Германии сейчас напряженная денежная ситуация, и у страны нет возможности вносить дополнительные платежи в бюджет Евросоюза из-за поддержки Украины. По словам министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, слова которого приводит издание, другие государства ЕС «чувствуют то же самое».

В конце мая китайская газета Global Times указала на то, что европейские лидеры, несмотря на жесткую риторику, надеются на то, что военные действия на Украине вскоре прекратятся, поскольку Европа уже и так достаточно сильно пострадала от украинского кризиса.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти Российской Федерации объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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