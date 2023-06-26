В Европарламенте усомнились в европерспективах Украины

Украина не станет членом Евросоюза (ЕС) даже после завершения конфликта, поскольку не сможет одержать победу на поле боя, заявил в интервью «Известиям» участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

«Я думаю, Украина не войдет в ЕС до окончания (конфликта. — Ред.). Но, скорее всего, этого вообще никогда не произойдет, потому что Украина не может выиграть и будет либо нейтральной, либо вообще перестанет существовать», — сказал евродепутат.

При этом он подчеркнул, что еще до прихода к власти президента Владимира Зеленского Украина была слишком коррумпированной страной, чтобы соответствовать европейским стандартам, однако в ЕС вступают не из экономических или иных соображений, а из политических.

23 июня 2022 года Европарламент большинством голосов решил предоставить Украине статус кандидата в объединение. 19 июня 2023 года в Евросоюзе заявили, что Украина за год выполнила только два пункта из семи, необходимых для запуска переговоров о вступлении: судебная реформа и закон о СМИ.

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