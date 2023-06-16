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Die Welt сообщила об отсутствии денег у Берлина для бюджета ЕС из-за помощи Киеву

Die Welt: у Германии больше нет денег для бюджета Евросоюза из-за помощи Украине
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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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В Германии сейчас напряженная денежная ситуация, у страны нет возможности вносить дополнительные платежи в бюджет Евросоюза (ЕС) из-за поддержки Украины. Об этом 16 июня сообщает газета Die Welt.

«Учитывая необходимые сокращения в нашем национальном бюджете, мы не можем в настоящее время отчислять дополнительные взносы в бюджет Европейского союза», — приводит издание слова министра финансов ФРГ Кристиана Линднера.

По его словам, другие государства ЕС «чувствуют то же самое».

Согласно данным Еврокомисии (ЕК), долгосрочный бюджет ЕС на 2021–2027 годы был «доведен до максимума» из-за больших затрат на помощь Украине. В настоящее время он находится на рассмотрении. ЕК запланировала на 20 июня предоставить результаты по данному вопросу.

Кроме того, Линдер отметил, что должна быть четкая расстановка приоритетов, которая будет ориентирована на неизбежные дополнительные потребности в финансировании, например, вытекающие из юридических обязательств Евросоюза.

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До этого, 23 мая, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель рассказал журналистам, что ЕС поставил Киеву в текущем году ракет и снарядов на общую сумму €800 млн. Он подчеркнул, что большинство стран ЕС одобрили увеличение финансирования Европейского фонда мира на €3,5 млрд, часть этих средств выделят Украине.

В апреле газета The Washington Post писала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острый дефицит боеприпасов на поле боя и вынуждены ограничивать их применение. В материале отмечалось, что в день украинские боевики выпускают около 7700 снарядов, или примерно по одному каждые шесть секунд. Авторы усомнились в том, что страны Запада способны производить снаряды в таких масштабах, которые нужны Киеву.

В том же месяце премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Украина в финансовом плане является несуществующей страной и, как только США и страны Европы прекратят ее содержать, конфликт закончится. Венгерский политик подчеркнул, что Евросоюз тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов и это не может продолжаться бесконечно.

США и другие страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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