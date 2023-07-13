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Во Франции 12 человек задержаны после нападения на дом мэра в ходе беспорядков

BFMTV: 12 человек задержаны полицией Франции после нападения на дом мэра в ходе беспорядков
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Фото: Global Look Press/Julien Mattia
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Во Франции по подозрению в нападении на дом мэра города Л'Ай-ле-Роз Венсана Жанбрюна и его семью в ходе массовых беспорядков в начале июля задержаны 12 человек, приводит 12 июля портал Yahoo News сообщение французского телеканала BFMTV. Уточняется, что полиция произвела задержания накануне.

Согласно данным СМИ, все задержанные — лица в возрасте около 20 лет. При этом некоторые из них до этого уже оказывались в полицейских участках.

Как заявил сам Жанбрюн, неизвестные в ночь на субботу, 1 июля, пока он сам находился на работе в мэрии, попытались протаранить его дом на автомобиле, а затем поджечь жилище. В ходе нападения пострадали супруга мэра и один из его детей, отмечало в начале июля агентство Reuters. Прокуратура ведет расследование по делу о покушении на убийство.

Сообщается, что полицейские смогли задержать злоумышленников благодаря показаниям пострадавшей жены градоначальника, соседей пары, а также по следам ДНК, которые обнаружили на машине, участвовавшей в таране. Автомобиль, как выяснилось, числится в угоне.

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Ранее, 8 июля, сообщалось, что в Париже более тысячи человек вышли на акцию протеста против полицейского насилия на площадь Республики. Cтражи правопорядка выписали участникам штрафы в размере €135 за участие в митинге.

Беспорядки во Франции начались после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В отношении стрелявшего полицейского начато расследование.

Известно, что за шесть дней беспорядков сотрудники правоохранительных органов задержали 3625 человек, в том числе 1124 несовершеннолетних. 990 дел передали в суд, из них 480 рассматривали по ускоренной процедуре. Было вынесено 380 приговоров, предусматривающих лишение свободы.

5 июля глава МВД Франции Жеральд Дарманен на слушаниях в сенате заявил о прекращении беспорядков на всей территории страны, назвав обстановку стабильной. При этом он дополнил, что МВД всё еще находится в режиме повышенной мобилизации. За день до этого французский президент Эммануэль Макрон объявил, что пик волнений в стране пройден.

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