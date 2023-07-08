В Париже более тысячи человек вышли на протест против насилия полиции

В Париже более тысячи человек вышли на акцию протеста против полицейского насилия на площадь Республики. Об этом 8 июля сообщил телеканал BFMTV.

«Более тысячи человек собрались в Париже в субботу днем в память об Адаме Траоре, несмотря на запрет префектуры полиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что марш против полицейского насилия должен был пройти в департаменте Валь-д'Уаз. Планировалось, что его возглавит Асса Траоре, брат которой — Адам Траоре — умер в 2016 году, когда его везли в отделение после стычки с силовиками. Власти запретили эту акцию, после чего ее перенесли на площадь Республики в Париже. Столичная префектура полиции также наложила запрет на проведение демонстрации.

По информации BFMTV, стражи правопорядка выписали штрафы в размере €135 за участие в митинге. При этом сама Асса Траоре призвала протестующих «разойтись без насилия». Отмечается, что правоохранители приступили к разгону протестующих.

Беспорядки во Франции начались после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В отношении стрелявшего полицейского начато расследование.

Известно, что за шесть дней беспорядков сотрудники правоохранительных органов задержали 3625 человек, в том числе 1124 несовершеннолетних. 990 дел передали в суд, из них 480 рассматривали по ускоренной процедуре. Было вынесено 380 приговоров, предусматривающих лишение свободы.

Так, 2 июля суд города Гренобль на юго-востоке Франции приговорил трех участников беспорядков к срокам от трех до четырех месяцев лишения свободы. Все фигуранты были задержаны при совершении краж из разгромленных магазинов в ночь на 1 июля.

5 июля глава МВД Франции Жеральд Дарманен на слушаниях в сенате заявил о прекращении беспорядков на всей территории страны, назвав обстановку стабильной. При этом он дополнил, что МВД всё еще находится в режиме повышенной мобилизации. За день до этого французский президент Эммануэль Макрон объявил, что пик волнений в стране пройден.