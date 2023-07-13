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Сотрудникам Минцифры запретят вести служебную переписку на iPhone

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Минцифры РФ планирует запретить своим сотрудникам использовать iPhone в служебных целях, заявил журналистам в четверг, 13 июля, замглавы министерства Александр Шойтов в кулуарах Форума будущих технологий.

Шойтова спросили, планирует ли Минцифры повторить опыт Минпромторга РФ, запретившего с 17 июля использование смартфонов от Apple для служебных переписок.

«Мы планируем принять такой же приказ <…> Ожидаем подписания на этой, на следующей неделе. Он касается самой Минцифры», — приводит «РИА Новости» слова замглавы Минцифры.

Запрет будет распространяться только на служебные переписки. Также прорабатывается вопрос о внедрении запрета в подведомственные Минцифры организации, уточнил он.

Шпион, выйди в iPhone: как спецслужбы ведут слежку через гаджеты Apple
Тысячи айфонов оказались заражены вредоносным ПО

5 июня руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Игорь Кузнецов рассказал, что для защиты смартфонов iPhone от вредоносных программ рекомендуется чаще перезагружать устройство. Он отметил, что мессенджер iMessage является главным источником заражения техники.

1 июня, Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная служба охраны (ФСО) сообщили о раскрытии операции спецслужб США с использованием устройств Apple. Было установлено, что заражению подверглись несколько тысяч телефонов Apple.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сотрудникам администрации президента России запрещено использовать в служебных целях американские смартфоны iPhone.

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров рассказал, что самостоятельно выявить вредоносное ПО практически невозможно. По мнению эксперта, в случае с iPhone устройства подверглись именно целевым, сложно организованным атакам.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Известиями» назвал iPhone самыми опасными смартфонами с точки зрения слежки. По его словам, самостоятельно распознать, что на iPhone установлена программа слежки или злоумышленники каким-то другим способом получают личные данные, практически невозможно.

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