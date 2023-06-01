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ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через гаджеты Apple
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ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через гаджеты Apple

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с Федеральной службой охраны (ФСО) сообщила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб с использованием устройств Apple.

«В ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры выявлены аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости», — сообщила пресс-служба ФСБ.

Было установлено, что заражению подверглись несколько тысяч телефонов Apple. Факты заражения были выявлены как у отечественных, так и у зарубежных номеров и абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, Сирия и Китай.

«Полученная российскими спецслужбами информация свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведсообществом, в частности Агентством национальной безопасности США, и подтверждает, что декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствует действительности», — рассказали в ФСБ.

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