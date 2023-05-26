В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Геленджике

В Геленджике сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт, задержан сторонник украинского неонацизма, планировавший взрыв одного из объектов силовых структур. Об этом сообщили в пятницу, 26 мая, в спецслужбе.

«ФСБ РФ предотвращен террористический акт в муниципальном округе города-курорта Геленджик Краснодарского края. В результате проведенных мероприятий задержан местный житель, сторонник украинского неонацизма, гражданин России 1981 года рождения», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

Отмечается, что сотрудниками ФСБ из оборудованного преступником в лесу тайника было изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, а по адресу его проживания были найдены компоненты для его изготовления.

Также в мобильном телефоне задержанного были обнаружены инструкции по сборке взрывных устройств и их применению, которые он получал из интернет-сообществ, администрируемых боевиками украинских националистических формирований.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту. Преступник заключен под стражу.

Днем ранее ФСБ сообщила о предотвращении террористических атак на объектах ядерной энергетики, которые готовили спецслужбы Украины. Отмечалось, что в преддверии празднования Дня Победы участники диверсионно-террористической группы (ДТГ) пытались подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи, что привело бы к остановке ядерных реакторов и нарушению работы АЭС.

Два участника ДТГ были задержаны, один объявлен в розыск. Кроме того, установлены и задержаны пособники диверсантов. Ими оказались граждане России, обеспечившие их телефонами и транспортом с поддельными номерами.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия») и ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

После начала проведения Россией специальной военной операции (СВО) по защите населения Донбасса в феврале 2022 года киевский режим не оставляет попыток диверсий на территории РФ. Решение о проведении СВО было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.