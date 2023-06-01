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Специалист рассказал о способе обнаружения вирусов на iPhone

Эксперт Бедеров: обнаружить вредоносное ПО можно только проанализировав трафик
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Самостоятельно выявить вредоносное ПО практически невозможно, заявил в четверг, 1 июня, руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров в интервью «Газете.Ru».

«Для этого нужен специалист, который проанализирует трафик и выявит в нем аномалии вроде подозрительных серверов, к которым обращается то или иное приложение или встроенный в ОС сервис», — сказал Бедеров.

По мнению эксперта, в случае с iPhone устройства подверглись именно целевым, сложно организованным атакам. По его словам, внедрить ПО в рамках таких операций можно двумя способами: передать файлы вируса вместе с легитимным трафиком через скомпрометированный узел связи провайдера и обычную точку Wi-Fi или интегрировать вредоносный код в обновление уже установленной на iPhone программы.

Бедеров утверждает, что оба сценария практически невозможны без прямого или косвенного участия Apple. Пользователь в таких случаях не может защититься, используя общедоступные средства вроде антивируса.

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Ранее, 1 июня, Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная служба охраны (ФСО) сообщили о раскрытии операции спецслужб США с использованием устройств Apple.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Известиями» назвал iPhone самыми опасными смартфонами с точки зрения слежки. По его словам, самостоятельно распознать, что на iPhone установлена программа слежки или злоумышленники каким-то другим способом получают личные данные, практически невозможно.

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