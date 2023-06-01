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Эксперт назвал iPhone самыми опасными смартфонами с точки зрения слежки

Эксперт Муртазин: самостоятельно выявить слежку на iPhone практически невозможно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Самостоятельно распознать, что на iPhone установлена программа слежки или злоумышленники каким-то другим способом получают личные данные, практически невозможно. С этой точки зрения смартфоны iPhone являются наиболее опасными, заявил 1 июня в разговоре с «Известиями» аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«В теории это может сделать только оператор сотовой связи, если у него есть сигнатуры необычного поведения. Например, он может проанализировать трафик устройства. Как частное лицо вы этого не можете сделать никак. Слежка не влияет на время работы устройства, на разряд аккумулятора и прочие вещи. Известно, что все iPhone имеют уязвимости, вопрос лишь в том, используются они или нет», — рассказал Муртазин.

Он отметил, что на Android такой проблемы нет, потому что сама операционная система создается Google, а оболочки и системы безопасности — не только стараниями компании, но производителей. Таким образом, каждый производитель дописывает систему самостоятельно. Это называется «оболочкой».

«То есть берется изначальный код Google, а поверх него пишется уже свой. Например, у Samsung это On Ui, у Xiaomi — MiUi и т.д. Это нужно, чтобы смартфон корректно и быстро работал», — объяснил Муртазин.

Так, смартфоны Samsung, по его словам, наиболее защищены за счет Knox (виртуальное безопасное пространство внутри смартфона). Остальные прошивки от других производителей не имеют такого уровня безопасности.

«Сейчас можно говорить о том, что iPhone является наиболее «опасным» устройством с точки зрения слежки за пользователем, поскольку обнаружить ее никак нельзя», — подытожил эксперт.

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Ранее в этот день Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с Федеральной службой охраны (ФСО) сообщила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб с использованием устройств Apple.

Уточнялось, что заражению ранее неизвестным вредоносным программным обеспечением подверглись несколько тысяч телефонов Apple. Факты заражения были выявлены как у отечественных, так и у зарубежных номеров и абонентов, использующих SIM-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, Сирию и Китай.

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