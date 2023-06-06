Шпион, выйди в iPhone: как спецслужбы ведут слежку через гаджеты Apple

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с Федеральной службой охраны (ФСО) сообщили о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб с использованием устройств Apple. По данным ФСБ, заражению подверглись несколько тысяч iPhone. Подробности о том, как спецслужбы США использовали «яблочную» технику и есть ли способы защиты от подобных угроз, — в материале «Известий».

Цифровые аномалии

Как рассказали в Центре общественных связей ФСБ России, в ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры были выявлены аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple . Эти аномалии были обусловлены работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения (ПО), использующего предусмотренные производителем программные уязвимости.

Спецслужба установила, что заражению подверглись несколько тысяч iPhone. Факты заражения были выявлены как у российских, так и у зарубежных номеров и абонентов, использующих SIM-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, Сирию и Китай.

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«Полученная российскими спецслужбами информация свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведсообществом, в частности Агентством национальной безопасности США, и подтверждает, что декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствует действительности», — отметили в ФСБ.

Вскоре после этого глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский рассказал о выявлении целевой кибератаки на устройства Apple сотрудников компании: на десятках смартфонов был обнаружен шпионский вирус. «Экспертами нашей компании была обнаружена крайне сложная, профессиональная целевая кибератака с использованием мобильных устройств производства Apple», — сообщил он.

Зараженные «Триангуляцией»

По словам Евгения Касперского, целью кибератаки с использованием гаджетов Apple было незаметное внедрение шпионского модуля в iPhone сотрудников компании — как топ-менеджмента, так и руководителей среднего звена. Атака была реализована с использованием невидимого iMessage-сообщения с вредоносным вложением . Это вложение использует ряд уязвимостей в операционной системе iOS и устанавливает шпионскую программу на устройство.

Глава «Лаборатории Касперского» обратил внимание на то, что внедрение программы происходит без участия пользователя и остается полностью скрыто от него. После этого программа начинает незаметно передавать на удаленные серверы личную информацию с гаджета, в том числе записи с микрофона, местоположение и фотографии из мессенджеров.

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«Расследование показало, что несколько десятков iPhone наших сотрудников оказались заражены новой, чрезвычайно технологически сложной шпионской программой, получившей название Triangulation («Триангуляция»)» , — рассказал Касперский.

Он также отметил, что компания пока не нашла действенного способа удаления вируса без потери данных пользователя, а расследование самого инцидента будет продолжено. Главной причиной произошедшего в «Лаборатории Касперского» назвали закрытость iOS, в которой годами могут скрываться подобные шпионские программы. Обнаружение и анализ таких угроз осложняется монополизацией Apple исследовательских инструментов, что создает для шпионских программ идеальное убежище, добавили эксперты.

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Как говорит в беседе с «Известиями» управляющий RTM Group, эксперт в области кибербезопасности и права в IT Евгений Царев, в истории с вредоносным программным обеспечением, о котором рассказали в ФСБ и «Лаборатории Касперского», речь идет о так называемой уязвимости нулевого дня. Так именуют недостаток программного обеспечения, для которого официальное исправление или обновление для системы безопасности еще не выпущено.

— Какие именно устройства находятся под ударом, а какие нет — на данный момент неизвестно, — отмечает эксперт. — Но если на устройстве есть уязвимость, значит, ее можно эксплуатировать удаленно.

Шпионские риски

Судя по данным «Лаборатории Касперского», уязвимость на iPhone запускает невидимое iMessage-сообщение с вредоносным вложением. После этого, по словам Евгения Царева, с большой долей вероятности может произойти массовый «слив» данных с гаджета, включая фото, видео, контакты и заметки. Последнее несет в себе отдельные риски, поскольку именно в заметках пользователи нередко хранят чувствительную информацию , включая пароли к различным системам, PIN-коды банковских карт, данные об остатке средств на счете и важные адреса.

— В итоге в распоряжении злоумышленников может оказаться конфиденциальная информация о счетах, трансакциях, паролях и доступах к системам, сведения о клиентах и контрактах с комментариями, компрометирующие фото и видео, — говорит собеседник «Известий». — Всё это может обернуться как финансовыми, так и репутационными потерями, а также возможностью шантажа и различных манипуляций.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Чтобы свести подобные риски к минимуму, Евгений Царев рекомендует не скачивать подозрительные приложения на устройства Apple, не подключаться к публичным точкам доступа Wi-Fi, не оставлять iPhone без присмотра и свести к минимуму хранение конфиденциальной информации на нем.

— Пользователям Apple стоит использовать антивирусы и межсетевые экраны, регулярно ставить обновления и не открывать подозрительные письма, — отмечает руководитель группы защиты инфраструктурных IT компании «Газинформсервис» Сергей Полунин. — К сожалению, это не всегда страхует от уязвимостей в самой мобильной операционной системе, но всё равно повышает шансы не стать жертвой злоумышленников.

Фото: Global Look Press/Valentin Wolf

По словам эксперта, в мире IT никто не застрахован от ошибок — даже такие гиганты, как Apple. Однако данный инцидент должен как минимум стать поводом для внутреннего расследования в компании: необходимо разобраться, как именно вредоносное ПО могло оказаться на мобильных устройствах, чтобы предотвратить подобное в будущем.

Удар по «Яблоку»

Между тем весьма вероятно, что громкие заявления насчет техники Apple от ФСБ и «Лаборатории Касперского» будут иметь большие последствия в плане торговли «яблочной» продукцией и ее использования в России. Евгений Царев напоминает, что де-факто Apple не работает в России, однако имеет массу фанатов, которых абсолютно не пугает перспектива потери данных. Тем не менее вполне вероятно, что официальный или неофициальный запрет на использование iPhone будет введен для российских госслужащих.

— Техника Apple слишком популярна в России, чтобы пользователи стали массово отказываться от нее, — считает Сергей Полунин. — Однако если в дальнейшем будет накоплена серьезная доказательная база подобных инцидентов, к американскому производителю могут начать предъявлять массовые судебные иски.

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Адвокат московской коллегии адвокатов «Бородин и партнеры» Владислав Шурховецкий согласен с тем, что информация, обнародованная ФСБ, может стать основой для исковых заявлений, связанных с нарушением компанией Apple условий по обеспечению конфиденциальности.

По словам собеседника, если в смартфоне пользователя будет обнаружено вредоносное ПО и он захочет восстановить свои нарушенные права, предусмотренные политикой конфиденциальности компании, в судебном порядке, то исковое заявление потребуется составить в отношении общества с ограниченной ответственностью «Эппл Рус» и направить в суд по месту нахождения ответчика — Москва, улица Петровка, дом № 5. Впрочем, вполне вероятно, что на этом проблемы для Apple в России не закончатся.

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин направил в Генпрокуратуру письмо с просьбой возбудить против сотрудников Apple и разведки США уголовное дело сразу по трем статьям: 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), 273 («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ») и 276 («Шпионаж») УК РФ. Об ответе надзорного ведомства на это письмо на данный момент неизвестно.