Россиянам рассказали о способах защитить iPhone от хакерских атак

Для защиты смартфонов iPhone от вредоносных программ рекомендуется чаще перезагружать устройство. Об этом 5 июня рассказал руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Игорь Кузнецов.

«В современных версиях iOS вредоносные программы «не переживают» перезагрузку, поэтому для профилактики заражений в принципе полезно регулярно перезагружать телефон. Также нужно соблюдать основные правила кибергигиены, например оперативно устанавливать самые последние обновления», — рассказал он на конференции Kaspersky CyberSecurity Weekend 2023.

Эксперт отметил, что мессенджер iMessage является главным источником заражения программой Triangulation, поэтому этот сервис лучше отключить в настройках iPhone. Также это рекомендуется сделать, если пользователь подозревает, что может стать целью атаки хакеров.

Особенно настоятельно это рекомендуется сделать в том случае, если пользователь подозревает, что он может стать целью атаки для шпионского ПО.

Ранее, 1 июня, Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная служба охраны (ФСО) сообщили о раскрытии операции спецслужб США с использованием устройств Apple. Было установлено, что заражению подверглись несколько тысяч телефонов Apple.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сотрудникам администрации президента России запрещено использовать в служебных целях американские смартфоны iPhone.

Apple со своей стороны опровергла заявление ФСБ. В компании подчеркнули, что никогда не работали с правительством над внедрением бэкдора в какой-либо продукт Apple и никогда не будут.

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров рассказал, что самостоятельно выявить вредоносное ПО практически невозможно. По мнению эксперта, в случае с iPhone устройства подверглись именно целевым, сложно организованным атакам.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Известиями» назвал iPhone самыми опасными смартфонами с точки зрения слежки. По его словам, самостоятельно распознать, что на iPhone установлена программа слежки или злоумышленники каким-то другим способом получают личные данные, практически невозможно.