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Apple опровергла заявление ФСБ о слежке через гаджеты компании

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Apple отрицает заявление Федеральной службы безопасности (ФСБ) о том, что через гаджеты компании велась слежка за россиянами. Об этом в четверг, 1 июня, сообщило Reuters.

«В заявлении компании говорится, что она никогда не работала с правительством над внедрением бэкдора в какой-либо продукт Apple и никогда не будет», — сказано в материале.

Так в компании отреагировали на обвинения ФСБ, которая 1 июня сообщила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб с использованием устройств Apple. Согласно заявлению ведомства, заражению подверглись несколько тысяч телефонов.

Факты заражения были выявлены как у отечественных, так и у зарубежных номеров и абонентов, использующих SIM-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, Сирию и Китай.

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В этот же день аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с «Известиями» отметил, что самостоятельно распознать, что на iPhone установлена программа слежки или злоумышленники каким-то другим способом получают личные данные, практически невозможно.

Он добавил, что на Android такой проблемы нет, потому что сама операционная система создается Google, а оболочки и системы безопасности — не только стараниями компании, но производителей

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