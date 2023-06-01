Песков рассказал о запрете пользоваться iPhone сотрудникам администрации президента

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сотрудникам администрации президента России запрещено использовать в служебных целях американские телефоны iPhone. Об этом он заявил 1 июня на брифинге.

«Разумеется, [в администрации президента РФ] все понимают, что все эти гаджеты абсолютно прозрачны. Здесь не нужно обманываться ничем, они абсолютно прозрачны. Конечно, использование их в служебных целях неприемлемо и запрещено», — сказал он.

При этом отвечая на вопрос, могут ли запретить пользоваться iPhone в личных целях, Песков подчеркнул, что рекомендации будут давать спецслужбы.

«У нас нет полномочий выносить таких рекомендаций. <...> Какие нужны дополнительные ограничения — виднее специальным службам», — отметил представитель Кремля.

Таким образом Песков прокомментировал новость о том, что ФСБ совместно с ФСО ранее в этот день сообщила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб с использованием устройств Apple. Было установлено, что заражению подверглись несколько тысяч телефонов Apple. Факты заражения были выявлены как у отечественных, так и у зарубежных номеров и абонентов, использующих SIM-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России.

20 марта Песков рассказал, что в служебных целях госслужащим вы принципе запрещено использовать любые смартфоны, несмотря на их операционную систему.