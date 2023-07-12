Задержанный за нападение на парня из-за прически раскаялся в суде

Один из задержанных за нападение на парня из-за зеленого ирокеза у него на голе в подмосковной Электростали заявил, что раскаивается. Об этом он сообщил журналистам перед судебным заседанием, которое проходит в закрытом режиме в среду, 12 июля.

Мужчина рассказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения и очень сожалеет о содеянном.

«Я испугался и сразу убежал. Извиняюсь, глупая ошибка с моей стороны», — сказал задержанный.

Он извинился перед пострадавшем и его семьей, заявив, что готов помочь оплатить лечение.

О нападении на 19-летнего парня в Электростали стало известно 10 июля. Полицейскими предварительно было установлено, что у одного из домов на улице Спортивной между тремя молодыми людьми произошел конфликт из-за зеленого ирокеза на голове одного из них. Злоумышленники срезали ирокез, зацепив часть кожи на голове молодого человека.

В результате инцидента пострадавший был госпитализирован. Позже в тот же день свидетели произошедшего рассказали «Известиям», что пострадавший молодой человек поправляется и готовится к операции.

Позднее стало известно о задержании полицией двух подозреваемых. Один был задержан в Подмосковье, им оказался житель Республики Коми 1999 года рождения, второй — в Калужской области, подробности его биографии не сообщались.

Сам пострадавший 11 июля рассказал «Известиям» подробности нападения. По словам юноши, во время отдыха с друзьями у него закончились сигареты, и он решил попросить их у отдыхавшей неподалеку компании. Группа людей, к которой подошел молодой человек, сразу начала предъявлять претензии к внешнему виду юноши. В какой-то момент один из них пошел за ножом. После его возвращения пострадавшего схватили со спины и начали срезать волосы. По словам юноши, злоумышленники дважды угрожали ему убийством.