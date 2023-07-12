Реклама
Прямой эфир
Мир
Генсек ООН направил Путину письмо по вопросу зерновой сделки
Мир
Эрдоган заявил о намерении Турции быстрее одобрить членство Швеции в НАТО
Мир
Страны НАТО подтвердили право Украины вступить в альянс в ускоренном формате
Политика
В Госдуме усомнились в выгодности зерновой сделки для РФ
Мир
Эрдоган анонсировал предоставление Швецией дорожной карты борьбы с терроризмом
Политика
В выборах мэра Москвы примут участие пять кандидатов
Общество
Икону «Троица» передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре
Политика
Гаврилов заявил, что страны — члены НАТО смогли обвести Зеленского вокруг пальца
Общество
Закрытые из-за ливней пляжи в Сочи откроют 13 июля
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в квартире в Ясенево
Происшествия
Около 10 домовладений пострадали в Васильевке после обстрела ВСУ

Задержанный за нападение на парня из-за прически раскаялся в суде

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из задержанных за нападение на парня из-за зеленого ирокеза у него на голе в подмосковной Электростали заявил, что раскаивается. Об этом он сообщил журналистам перед судебным заседанием, которое проходит в закрытом режиме в среду, 12 июля.

Мужчина рассказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения и очень сожалеет о содеянном.

«Я испугался и сразу убежал. Извиняюсь, глупая ошибка с моей стороны», — сказал задержанный.

Он извинился перед пострадавшем и его семьей, заявив, что готов помочь оплатить лечение.

Гетто на белом свете: в криминальный рейтинг мира вошли пять городов России
Насколько объективен составленный сербской компанией список самых опасных городов мира

О нападении на 19-летнего парня в Электростали стало известно 10 июля. Полицейскими предварительно было установлено, что у одного из домов на улице Спортивной между тремя молодыми людьми произошел конфликт из-за зеленого ирокеза на голове одного из них. Злоумышленники срезали ирокез, зацепив часть кожи на голове молодого человека.

В результате инцидента пострадавший был госпитализирован. Позже в тот же день свидетели произошедшего рассказали «Известиям», что пострадавший молодой человек поправляется и готовится к операции.

Позднее стало известно о задержании полицией двух подозреваемых. Один был задержан в Подмосковье, им оказался житель Республики Коми 1999 года рождения, второй — в Калужской области, подробности его биографии не сообщались.

Сам пострадавший 11 июля рассказал «Известиям» подробности нападения. По словам юноши, во время отдыха с друзьями у него закончились сигареты, и он решил попросить их у отдыхавшей неподалеку компании. Группа людей, к которой подошел молодой человек, сразу начала предъявлять претензии к внешнему виду юноши. В какой-то момент один из них пошел за ножом. После его возвращения пострадавшего схватили со спины и начали срезать волосы. По словам юноши, злоумышленники дважды угрожали ему убийством.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023