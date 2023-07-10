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Источник рассказал о состоянии молодого человека, на которого напали из-за прически

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Молодой человек, на которого напали в подмосковной Электростали и частично оскальпировали, поправляется и готовится к операции. Об этом в понедельник, 10 июля, рассказали «Известиям» свидетели происшествия.

«Там либо зашивать будут, либо пересадка какая-то, пока не знаю. Большая рана на затылке. Завтра будет точно известно», — рассказал собеседник.

Также по словам свидетеля произошедшего инцидента, перед нападением неподалеку друг от друга отдыхали две компании молодых людей. В какой-то момент возникла перепалка из-за цвета волос пострадавшего, после чего он оскорбил мужчину из другой компании. Злоумышленник в ответ отрезал часть волос вместе со скальпом обидчика.

Еще одна свидетельница заявила, что пострадавший был настолько пьян, что даже не почувствовал боли из-за ранения.

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О нападении на 19-летнего парня в Подмосковье из-за зеленого ирокеза стало известно ранее в этот день. Злоумышленники срезали его ирокез, зацепив часть кожи на голове. Пострадавшего госпитализировали.

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