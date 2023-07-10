В Подмосковье на 19-летнего жителя напали из-за зеленого ирокеза

В подмосковной Электростали на 19-летнего жителя напали из-за зеленого ирокеза. Об этом 10 июля сообщил источник «Известий».

Пострадавшего зовут Юрий. Он не помнит подробностей, так как был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Злоумышленники срезали его ирокез, зацепив часть кожи на голове. Их разыскивают.

В пресс-службе МВД по Московской области отметили, что инцидент произошел 9 июля, предварительно, на Спортивной улице. Между юношей и двумя мужчинами завязался конфликт. В результате оппоненты нанесли молодому человеку ножевые ранения. Его госпитализировали.

Ранее, 6 июля, в подмосковном Фрязине хулиганы избили подростка, вступившегося за 15-летнюю школьницу. В беседе с «Известиями» школьник рассказал, что не получил серьезных травм.