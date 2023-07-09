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Защитивший подругу от хулиганов во Фрязино подросток рассказал о нападении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Заступившийся за школьницу во время отдыха во Фрязино 15-летний Илья в воскресенье, 9 июля, в беседе с «Известиями» раскрыл подробности нападения.

По словам подростка, молодые люди, пристававшие к девушке, находились в воде.

«Она вышла из воды просто. Один, самый пьяный, агрессивно настроенный, руками махаться начал. Я его подуспокоил, а там еще пять человек сразу накинулись», — продолжил Илья.

Он уточнил, что девочки пытались уйти с пляжа, но молодые люди преследовали их.

Подросток добавил, что не получил серьезных травм в драке: у него разбита губа и ушиб на ноге. Отец несовершеннолетнего подчеркнул, что помочь его сыну никто не пытался, только один мужчина разнял подростков.

«Массовое место отдыха граждан, примерно человек 100–200 отдыхающих. Все остались равнодушны. Только уже по окончании всего этого один человек оказался неравнодушен. Вмешался в ситуацию, предъявил какое-то служебное удостоверение, как козырь», — рассказал Роман Шагов.

Полицейские забрали несколько человек в отдел, остальные убежали. Школьницу и Илью также доставили в отделение полиции для дачи объяснений.

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Инцидент произошел 6 июля вечером, когда компания подростков 15–16 лет отдыхала на озере. Во время купания к ним подошли двое пьяных молодых людей и стали приставать к одной из девушек. По словам отца потерпевшего, нападавшие являются уроженцами одной из стран Средней Азии.

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