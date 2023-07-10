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В Подмосковье задержали одного из напавших на молодого человека из-за прически

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в снятии скальпа с парня из-за прически. Об этом сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД по региону Татьяна Петрова в понедельник, 10 июля.

«Сотрудники полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали одного из двоих подозреваемых, которые вчера в ходе конфликта нанесли ножевые ранения гражданину в городе Электростали», — сказала Петрова, чьи слова приводятся в Telegram-канале пресс-службы ГУ МВД по области.

Задержанный оказался жителем Республики Коми 1999 года рождения. В настоящее время полицейские продолжают работу по поиску и задержанию его соучастника.

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Нападение произошло в Электростали днем ранее. Полицейскими предварительно было установлено, что у одного из домов на улице Спортивной между тремя молодыми людьми произошел конфликт из-за зеленого ирокеза на голове одного из них. Злоумышленники срезали ирокез, зацепив часть кожи на голове молодого человека.

В результате инцидента пострадавший был госпитализирован.

До этого, 6 июля, в подмосковном Фрязине хулиганы избили подростка, вступившегося за 15-летнюю школьницу. В беседе с «Известиями» школьник рассказал, что не получил серьезных травм.

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