Пострадавший после нападения в Подмосковье из-за прически рассказал о случившемся

Девятнадцатилетний житель Электростали, с которого пытались снять скальп из-за цвета волос, рассказал «Известиям» во вторник, 11 июля, подробности нападения.

По словам юноши, во время отдыха с друзьями у него закончились сигареты, и он решил попросить их у отдыхавшей неподалеку компании. Группа людей, к которой подошел молодой человек, сразу начала предъявлять претензии к внешнему виду юноши.

«Подошел, а они сразу начали там за волосы, за татуировки спрашивать. Я что-то начал объяснять, что я нормально выгляжу и в нашей стране можно выглядеть как хочешь. В какой-то момент один пошел за ножом. А я не додумался, что как-то так себе ситуация и надо уходить, поэтому ушел чуть позже», — рассказал молодой человек.

Когда мужчина из компании агрессоров вернулся с ножом, пострадавшего схватили со спины и начали срезать волосы. По словам юноши, злоумышленники дважды угрожали ему убийством.

«Меня схватили уже со спины, развернули и начали срезать волосы. Перед этим в самом начале разговора была фраза, что, если бы был я у него на родине, меня б давно убили», — рассказал пострадавший.

По словам юноши, нападавший также угрожал ему убийством, если он обратится в полицию.

О нападении на 19-летнего парня в Электростали стало известно ранее, 10 июля. Полицейскими предварительно было установлено, что у одного из домов на улице Спортивной между тремя молодыми людьми произошел конфликт из-за зеленого ирокеза на голове одного из них. Злоумышленники срезали ирокез, зацепив часть кожи на голове молодого человека.

В результате инцидента пострадавший был госпитализирован. Позже в тот же день свидетели произошедшего рассказали «Известиям», что пострадавший молодой человек поправляется и готовится к операции.

Позднее стало известно о задержании полицией двух подозреваемых. Один был задержан в Подмосковье, им оказался житель Республики Коми 1999 года рождения, второй — в Калужской области, подробности его биографии не сообщались.