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Напавших на парня в Электростали из-за ирокеза мужчин арестовали

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Двоих мужчин, напавших на 19-летнего молодого человека в Электростали из-за ирокеза, арестовали. Об этом в среду, 12 июля, сообщает корреспондент «Известий».

Злоумышленники пробудут под стражей два месяца.

Установлено, что один из арестованных ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж и кражу.

По уголовному делу уже проведен ряд следственных действий, в ближайшее время будут назначены психолого-психиатрическая и генетическая экспертизы.

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Ранее в этот же день, перед судебным заседанием, один из задержанных сообщил журналистам, что раскаивается. Мужчина рассказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения и очень сожалеет о содеянном. Он извинился перед пострадавшем и его семьей, заявив, что готов помочь оплатить лечение.

Инцидент произошел в Электростали 9 июля. У одного из домов на улице Спортивной между тремя молодыми людьми произошел конфликт из-за зеленого ирокеза на голове одного из них. Злоумышленники срезали ирокез, зацепив часть кожи на голове молодого человека.

Как позже рассказал сам пострадавший, во время отдыха с друзьями у него закончились сигареты и он решил попросить их у отдыхавшей неподалеку компании, которая сразу агрессивно отреагировала на его внешний вид. Они схватили парня со спины и начали срезать волосы. По словам юноши, злоумышленники дважды угрожали ему убийством.

В результате инцидента молодой человек был госпитализирован.

О задержании первого подозреваемого в Подмосковье стало известно 10 июля, им оказался житель Республики Коми 1999 года рождения. Второй нападавший был задержан позднее в городе Обнинске Калужской области, где он пытался скрыться от оперативников.

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