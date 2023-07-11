В Обнинске задержали второго подозреваемого в нападении на мужчину из-за прически
В Обнинске задержали второго подозреваемого в снятии скальпа жителю Электростали из-за его цвета волос. Об этом во вторник, 11 июля, сообщил информационный интернет-портал «МВД МЕДИА» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
«В городе Обнинске Калужской области сотрудниками подмосковной полиции задержан второй подозреваемый в причинении ножевых ранений жителю Электростали», — заявила она.
Ранее начальник пресс-службы Главного управления МВД по региону Татьяна Петрова сообщила, что в Московской области сотрудники правоохранительных органов уже задержали одного из подозреваемых. Им оказался житель Республики Коми 1999 года рождения.
О нападении на 19-летнего парня в Электростали стало известно ранее, 10 июля. Полицейскими предварительно было установлено, что у одного из домов на улице Спортивной между тремя молодыми людьми произошел конфликт из-за зеленого ирокеза на голове одного из них. Злоумышленники срезали ирокез, зацепив часть кожи на голове молодого человека.
В результате инцидента пострадавший был госпитализирован. Позже в тот же день свидетели произошедшего рассказали «Известиям», что пострадавший молодой человек поправляется и готовится к операции.