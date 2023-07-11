Небензя указал на невозможность диверсии на СП без участия госсубъекта

Осуществить диверсии, подобные тем, что произошли на «Северных потоках», без участия или прикрытия государственного субъекта было невозможно, заявил 11 июля в ходе выступления постоянный представитель РФ при Совете Безопасности ООН Василий Небензя.

Он отметил, что ФРГ, Дания и Швеция так и не предоставили никакой информации о ходе расследования диверсии, в связи с чем в СБ ООН растет недопонимание.

«По всей видимости, Германия, Дания и Швеция вследствие наших усилий начали осознавать, что не просто игнорируют запросы РФ, но и пренебрегают мнением Совета Безопасности ООН, среди членов которого, как четко показали наши дискуссии за закрытыми дверями, растет непонимание и неудовлетворение из-за отсутствия какой-либо информации о ходе национальных расследований», — сказал он.

Небензя продолжил, что в Берлине, Копенгагене и Стокгольме, получив так называемую желтую карточку от большинства членов СБ, решили подготовить распространенное 10 июля коллективное письмо.

«К сожалению, оно также очень напоминает отписку и не может заменить полноценный брифинг для членов совета, в рамках которого мы могли бы задать им вопросы, которых у нас накопилось очень много», — продолжил дипломат.

Небензя также подчеркнул, что любые попытки сокрытия причин подрыва газопроводов обречены на провал.

«Любые усилия по сокрытию следов диверсии в Балтийском море обречены на провал. Ожидаем от властей Германии, Дании и Швеции конкретных шагов по проведению объективного и транспарентного расследования всех обстоятельств произошедшего с обязательным подключением российских следственных органов и других заинтересованных сторон», — призвал он.

Российский постпред пообещал, что Россия будет использовать все имеющиеся в распоряжении средства для установления виновных и демонстрации посыла: «преступления против трансграничной трубопроводной инфраструктуры не останутся безнаказанными».

8 июля первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что российская делегация запросила на 11 июля проведение открытого заседания Совета Безопасности ООН по теме подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». РФ запросила предоставить для отчета по расследованиям по факту диверсий на «Северных потоках» трех представителей от вышеперечисленных стран — Дании, Германии и Швеции.

16 июня первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США и их союзники до сих пор не представили «убедительных опровержений фактов» своей непричастности к диверсии.

Днем ранее РФ обратила внимание Совета Безопасности ООН на отсутствие продвижения в расследовании терактов на газопроводах «Северный поток», которое проводят Германия, Дания и Швеция.

21 июня, датский телеканал TV2 опубликовал новые кадры поврежденного «Северного потока – 2», которые были сняты с помощью специального дрона на глубине 72 м. На записи видно расколовшуюся трубу и пробоину в ней — единственное видимое повреждение СП-2. Журналисты обратились к офицеру в отставке, эксперту по взрывчатым веществам Нильсу Кампу, чтобы оценить последствия взрыва. Он считает, что «Северный поток – 2» был подорван небольшим взрывным устройством.

В конце сентября 2022 года ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны. Позднее президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.