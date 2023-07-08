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Россия запросила заседание СБ ООН по подрывам «Северных потоков»

Полянский: Россия запросила заседание СБ ООН по подрывам «Северных потоков» на 11 июля
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Фото: Global Look Press/Manuel Elias/UN Photo
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Российская делегация запросила на 11 июля проведение открытого заседания Совета Безопасности ООН по теме подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом 8 июля сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Мы запросили новое открытое заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков» на 11 июля. Будем наносить еще один удар по линии западников о том, что расследованию этого преступления уделяется достаточно внимания в Дании, Германии и Швеции», — написал он в Telegram-канале, отметив, что помощь других стран для поиска виновных в подрыве газопроводов не нужна.

Полянский добавил, что российская сторона запросила предоставить для отчета по расследованиям по факту диверсий на «Северных потоках» трех представителей от вышеперечисленных стран — от Дании, Германии и Швеции.

«Посмотрим, решатся ли наши оппоненты на этот ход: ожидания отчета по трем национальным расследованиям среди стран-членов ООН нарастают», — заключил Полянский, подчеркнув, что Россия пригласит на заседание совета ООН «пару интересных незаангажированных докладчиков».

Имена эти людей не были раскрыты в целях их безопасности.

Поточное время: РФ настаивает на международном расследовании подрывов СП
При этом Москва пока не планирует созывать заседание СБ ООН по диверсиям

Ранее, 21 июня, датский телеканал TV2 опубликовал новые кадры поврежденного «Северного потока – 2», которые были сняты с помощью специального дрона на глубине 72 м.

На записи видно расколовшуюся трубу и пробоину в ней — единственное видимое повреждение СП-2. Журналисты обратились к офицеру в отставке, эксперту по взрывчатым веществам Нильсу Кампу, чтобы оценить последствия взрыва. Он считает, что «Северный поток – 2» был подорван небольшим взрывным устройством.

16 июня первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США и их союзники до сих пор не представили «убедительных опровержений фактов» своей непричастности к диверсии.

Днем ранее Москва обратила внимание Совета Безопасности ООН на отсутствие продвижения в расследовании терактов на газопроводах «Северный поток», которое проводят Германия, Дания и Швеция.

Тогда же министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что отсутствие каких-либо выводов по поводу террористического акта на СП вызывает возмущение. Он напомнил, что с момента диверсии прошел почти год.

13 июня Politico писала о возможной причастности к инциденту главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. По данным газеты, в операции участвовала небольшая команда водолазов на парусной лодке. При этом взорвать трубопроводы изначально планировалось еще в июне 2022 года.

В конце сентября 2022 года ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны. Позднее президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.

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